Fostul campion mondial, în vârstă de 55 de ani, nu a mai fost văzut în public din 2013, când a suferit un traumatism cranian grav în stațiunea "Meribel" din Franța.



Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher



Deși au existat zvonuri recente că Schumacher ar fi participat la nunta fiicei sale, Gina Schumacher, un neurochirurg de renume, Jussi Posti, șeful departamentului de neurochirurgie de la Spitalul Universitar din Turku, Finlanda, sugerează că acest lucru este foarte puțin probabil.



Într-o analiză a stării de sănătate a multiplului campion, Posti a declarat că Schumacher este într-o stare critică de mai mulți ani, iar șansele de recuperare semnificativă sunt minime.



„Pe baza informațiilor disponibile, nu cred că duce o viață foarte activă. Cei mai mulți dintre oamenii imobilizați la pat devin atât de fragili încât nu mai este posibil să-i scoată din pat după mulți ani”, a spus Posti, conform MARCA.



Doctorul a adăugat că, de obicei, pacienții recuperează maximul posibil în primii doi ani după o traumă, iar de atunci, nivelul de recuperare este limitat.



Schumacher, îngrijit de soția sa Corinna și o echipă de medici acasă, continuă să lupte cu urmările accidentului, deși starea sa nu pare să se fi îmbunătățit semnificativ în ultimii ani.



O carieră legendară în Formula 1



De șapte ori campion mondial, Michael Schumacher a dominat Formula 1 între anii 1994 și 2004, când reușea performanțe uluitoare.

A câștigat cinci titluri alături de Ferrari, obținând 91 de victorii și 155 de podiumuri în cele 308 curse la care a participat. Pe parcursul carierei sale, a concurat pentru echipe de top precum Jordan, Benetton, Ferrari și Mercedes.



Accidentul tragic a avut loc în 2013, când Schumacher se afla la schi cu fiul său, Mick, care la acea vreme avea doar 14 ani. Pilotul german a alunecat și s-a lovit cu capul de o piatră, suferind un traumatism grav, în ciuda faptului că purta cască.

Cum a reușit Camelia Potec să stea 15 minute de vorbă cu Michael Schumacher

"Mi s-a părut o persoană foarte modestă. Este o întreagă poveste despre cum am ajuns să ne întâlnim și cum am stat 15 minute de vorbă. Și cum știa că trebuie să ne întâlnim, era programată întâlnirea, și a ieșit personal să mă caute. Peste 1000 de oameni s-au dus să ia autografe și să vorbească cu el. Am stat 15 minute de vorbă cu el la o cafea, m-a impresionat modestia lui.



Mi s-a îndeplinit un vis atunci, mi-am dorit foarte mult să-l cunosc. Mi-am dorit foarte mult să mă duc să văd o cursă de Formula 1. Mai întâi am văzut cursa, apoi mi-am dorit mai mult de atât, să cunosc piloții. Nu a fost singurul pilot pe care l-am întâlnit, dar a fost momentul pe care l-am visat. Face parte din viața mea acun, ca o realizare îndeplinită de niște oameni cu suflet mare", a povestit Potec, la Poveștile Sport.ro.