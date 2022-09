În turul 15, când se afla pe poziția a treia, Carlos Sainz Jr. a intrat la boxe pentru a schimba pneurile. Mecanicii de la Ferrari au fost prinși pe picior greșit, aceștia pregătind doar trei roți de schimb, în loc de patru așa cum era normal.

Cele trei cauciucuri au fost schimbate imediat, însă pilotul spaniol a pierdut secunde bune, adică 13, până a fost adus și cel de-al patrulea, astfel că șansele de a prinde un nou podium au fost ruinate complet.

Reacții fără milă pe rețelele de socializare

Imediat după incident, pe rețelele de socializare au apărut numeroase reacții acide cu privire la profesionalismul de care au dat dovadă cei de la Ferrari.

ferrari needs to hire this mf pic.twitter.com/1QdIczyLcF — shaaaarl (@shaaaarl_) September 4, 2022

Ferrari when a pitstop involves Sainz: pic.twitter.com/it3YxpFqX9 — duslé | F1 and WEC fan ???? (@dusle17) September 4, 2022