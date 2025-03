Cele două echipe și-au dat întâlnire pe Arena Națională în turul optimilor de finală UEFA Europa League. La capătul celor 90 de minute, Lyon a punctat de trei ori și va pleca cu prima șansă în retur pentru calificarea în sferturi.



Risto Radunovic a găsit problema după FCSB - Lyon: ”Ștergem rezultatul și ne jucăm șansa la ei acasă”



Risto Radunovic a vorbit după meci și a ținut să puncteze că FCSB trebuie să mai lucreze pe tranziție. În ultimele 20 de minute, fundașul dreapta consideră că tranziția nu a fost bună.



Pe deasupra, Radunovic punctează că, la Lyon, FCSB o să-și joace șansa!



”A fost un meci dificil. Un adversar foarte, foarte bun. Am jucat la nivelul lor aproximativ 70 de minute. Ultimele 20 de minute au fost pe contre. Ne-am dorit să facem un rezultat bun, o victorie, nu am reușit, dar am încercat.



Tranziția nu a fost bună astăzi, mă refer la ultimele 20 de minute. Asta trebuie să îmbunătățim.



Ne-am dorit să facem un meci bun, am zis că ne-am ridicat la nivelul lor. Am jucat foarte bine. Sunt mândru de băieți, de suporteri, de tot clubul. Toată evoluția din Europa a fost frumoasă.



Vedem cum ne refacem și o să ne jucăm șansa la ei.



Am jucat cu ei de la egal la egal. Mă bucur că am arătat așa astăzi. Nimănui nu i-a fost ușor aici. Nici lui Lyon. Eu sincer vreau să ne refacem, să obținem victoria cu Craiova și după să pregătim meciul cu Lyon.



Trebuie să ștergem rezultatul și să ne jucăm șansa noastră!”, a spus Risto Radunovic.