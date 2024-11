Cele două goluri ale roș-albaștrilor au fost semnate de Florin Tănase (minutul 16) și Daniel Bîrligea (minutul 46).

Ilie Dumitrescu, laude la adresa lui Daniel Bîrligea

Întrebat ce jucători de la FCSB a remarcat în partida cu Midtjylland, Gabi Balint a transmis că a fost impresionat de fundașii centrali, Siyabonga Ngezana și Mihai Popescu, dar l-a remarcat și pe atacantul Daniel Bîrligea.

”Ngezana, Popescu și Bîrligea. Mi-au plăcut fundașii centrali, au fost exacți, nu au greșit. Și Miculescu a făcut un meci bun, Radunovic a făcut un meci bun, constant, așa cum ne-a obișnuit până acum”, a spus Gabi Balint la Digi Sport.

În ceea ce-l privește pe Ilie Dumitrescu, fostul mare atacant a avut mai mulți remarcați, însă a subliniat că, în opinia sa, ”omul meciului” a fost Daniel Bîrligea, marcatorul celui de-al doilea gol al roș-albaștrilor.

”Eu am foarte mulți jucători să remarc. Linia de fund cu Târnovanu, Șut, apoi cei doi care au intrat, Alhassan cu Edjouma. În seara asta, ’Man of the Match’ este Bîrligea. Nu renunță, aleargă, face presing, e un luptător, ceea ce contează mult”, a spus și Ilie Dumitrescu.

Clasamentul din Europa League