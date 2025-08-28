Darius Olaru a reușit o dublă în meciul de pe Arena Națională (minutele 45+1 și 59), iar pe lista marcatorilor apare și numele lui Adrian Șut (minutul 52).

Darius Olaru: ”Ne bucurăm că i-am făcut pe plac patronului!”

Darius Olaru a vorbit despre calificarea lui FCSB în Europa League. Căpitanul roș-albaștrilor a mărturisit că se gândește deja la derby-ul cu CFR Cluj, însă așteaptă și tragerea la sorți pentru faza principală a competiției.

”Putem spune că suntem mai fericiți. Sper ca odată cu această calificare să trecem de această pasă proastă. Sper să legăm două rezultate pozitive, doar la asta îmi e gândul acum. E important pentrru noi, pentru că în aceste meciuri ne arătăm valoarea. Anul trecuct ne-am simțit foarte bine, vrem să facem din nou o figură frumoasă în Europa și să adunăm rezultate bune pentru țară.

Mă bucur că am reușit să îmi ajut echipa. Nu știam că patronul va veni la meci, ne bucurăm că i-am făcut pe plac și am obținut calificarea și mă bucur că a avut încredere în mine. Sper să avem din nou adversari buni, să arătăm că facem față la acest nivel și să ne batem cu cei mai buni, doar așa putem crește.

Trebuie să mergem încrezători la Cluj, să legăm două rezultate pozitive. Din păcate, ei nu au reușit să se califice, dar știu că duminică ne va aștepta cu totul și cu totul alt meci. Trebuie să dăm totul și să legăm două rezultate pozitive, e foarte important pentru noi”, a spus Darius Olaru.

VIDEO Rezumat FCSB - Aberdeen 3-0

