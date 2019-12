Ciprian Deac a dezvaluit reteta succesului: "Ma doare piciorul de cand a venit Mister!" Cum i-au executat clujenii pe cei de la Celtic

CFR Cluj s-a impus in fata lui Celtic cu 2-0 si s-au calificat in primavara europeana. Deac a fost omul cu pasele decisive si i-a servit pe Burca in minutul 49 si pe Djokovic in minutul 70.

"Nu vreau sa ma opresc aici. Mai vreau sa castig, pentru asta vin zi de zi la antrenamente. Aici la CFR stim ce inseamna sa castigi trofee si ce inseamna marea performanta. Sincer nu am abordat meciul la egal si nu ne-am bazat pe ce se intampla dincolo. Am fost foarte concentrati si ne-am dorit foarte mult sa facem o treaba buna. Celti ati vazut cred ca au trei echipe cum a spus si Mister. Au jucatori de viteza, e bine ca am reusit sa ii blocam si sa castigam. Ma doare piciorul de cate centrari dau de cand a venit Mister, lucram foarte mult fazele fixe si le tratam cu seriozitate. Se decid meciuri importante, o mica faza poate decide un meci. Nu prea mai avem timp de odihna pentru ca ne asteapta luni un meci important. Nu prea avem mult timp sa petrecem. Nu mai conteaza ce adversar, vreau sa incercam sa ajungem cat mai sus", a spus Ciprian Deac la finalul partidei.