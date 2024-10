Italianul Marco Di Bello a acordat fault în atac după ce atacantul David Miculescu l-a deposedat pe portarul Jack Butlan și a înscris. Arbitrul a fluierat înainte ca mingea să ajungă în plasă, motiv pentru care faza nu s-a încheiat și VAR-ul nu a putut să intervină.



Ce i-a spus arbitrul lui David Miculescu după golul anulat din Rangers - FCSB



Arbitrul Marco Di Bello a recunoscut că a comis o eroare la faza respectivă. La pauza meciului, el le-a transmis jucătorilor de la FCSB că nu ar fi trebuit să fluiere fault și să aștepte analiza VAR.



David Miculescu a explicat momentul, la scurt timp după finalul partidei de la Glasgow: "Dacă acel gol din prima repriză era gol valabil, altul era rezultatul. Eu am făcut pressing și am lovit mingea. Am vorbit cu arbitrul pe tunel, mi-a zis că a fost greșeala lui că a fluierat repede. Dacă nu fluiera, se putea verifica faza la VAR.



Dacă aveam 1-0, stadionul plin, altul era meciul. Nu pot să zic după acel gol anulat am căzut mental, eram încrezători și la 2-0. Dădeam un gol și intram în joc. Publicul e diferit aici, dar și noi am avut un public mare. Ne pare rău că nu i-am făcut fericiți. Sperăm să-i facem bucuroși după derby-ul cu Rapid.



Mâine seară ajungem, iar după două zile avem meciul cu Rapid. Trebuie să avem încredere, ce putem schimba în două zile? Nimeni nu se aștepta să avem șase puncte după primele două meciuri. Vine derby-ul cu Rapid, un meci important pentru noi, putem câștiga", a declarat David Miculescu, după meciul Rangers - FCSB.



Rangers a demolat-o pe FCSB



Campioana României nu a avut nicio șansă pe terenul lui Rangers. Gazdele s-au impus fără probleme, scor 4-0. Chiar dacă David Miculescu a avut un gol anulat în minutul 2, după o fază discutabilă, scoțienii au controlat partida după acel moment.



Tom Lawrence a deschis scorul în minutul 11, iar apoi totul s-a năruit pentru FCSB. Vaclav Cerny a majorat diferența în minutul 31, iar în minutul 53 a semnat "dubla" pe Ibrox. Hamza Igamane a închis tabela, în minutul 71, după ce s-a distrat cu apărarea FCSB-ului și a finalizat cu un șut la colțul lung.



FCSB a suferit la Glasgow primul eșec în faza principală din UEFA Europa League. În primele două etape, bucureștenii au învins FK RFS (4-1) și PAOK Salonic (1-0). În urma rezultatelor de joi, FCSB a coborât în clasamentul din Europa League pe locul 13, cu șase puncte, la egalitate cu Olympique Lyon, Rangers și Olympiakos.



Pentru FCSB urmează un alt duel "de foc". Campioana României va primi vizita rivalilor de la Rapid București, duminică, pe Arena Națională. Marele derby va începe la ora 21:00 și va putea fi urmărit în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.