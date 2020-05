Stadionul Ghencea e aproape gata si ar putea gazdui meciuri de la Campionatul European! Anuntul de ultima ora al lui Gica Popescu

Ambasadorul EURO 2020 spune ca noua arena din Ghencea s-ar putea alatura Arenei Nationale pentru meciurile oficiale din cadrul turneului.

Pandemia de coronavirus a afectat grav Europa, iar mai multe voci anunta ca unele orase europene care au primit dreptul de a gazdui meciuri la Campionatul European de Fotbal, amanat pentru anul viitor, vor sa renunte la organizare. In acest caz, Razvan Burleanu, presedintele FRF, a anuntat ca Bucurestiul ar putea prelua mai multe meciuri, pe langa cele 3 din grupe si unul din optimile de finala.

Gica Popescu, ambasadorul EURO 2020 in Romania, spune ca se ia in calcul ca Ghencea sa gazduiasca meciuri oficiale, daca UEFA nu va impune o limita de locuri. Noua arena va avea 31.000 de locuri in tribune.

"Nu stiu daca ar fi posibil sa organizam noi mai multe meciuri. Eu cred ca Ghencea ar putea organiza meciuri la Euro 2020. Acum depinde si de ce capacitate trebuie sa aiba stadionul. Noi, pana acum, nu am primit de la niciun oras ca nu ar mai dori sa organizeze EURO.

E dificil de spus daca vom putea organiza mai multe meciuri, pentru ca deja s-au vandut bilete in multe orase. Nu se stie inca nimic, dar eu zic, daca va corespunde capacitatea, ca stadionul Steaua ar putea organiza meciuri", a declarat Gica Popescu, la DigiSport.