Finlanda - Belgia, Rusia - Danemarca, 22:00, pe PRO TV/PRO X si pe VOYO. Trei echipe se bat in utlima etapa pentru un loc in optimi

16:52

Belgia este lider, cu 6 puncte, dupa primele doua meciuri, gratie victoriilor cu Rusia, 3-0, si Danemarca, 2-1, si va termina prima Grupa B. Pe de alta parte, Finlanda, Rusia si Danemarca se lupta pentru locurile doi si trei.



Chiar daca au cele mai mici sanse, avand 0 puncte, danezii cu o victorie contra selectionatei conduse de Stanislav Cherchesov si cu ajutorul primit de la Lukauku si De Bruyne in meciul cu finlandezii, se pot califica direct in optimi de pe locul 2.



Cu acelasi punctaj, 3 puncte, Rusia si Finlanda sunt condamnate sa obtina un rezultat pozitiv pentru a spera la optimile Euro 2020, unde se califica locul 2 si cele mai bune 4 nationale de pe locurile 3. Finlandezii au obtinut prima victorie la acest Campionat European, chiar in meciul de deschidere cu Danemarca, dupa ce partida s-a reluat la o ora jumatate dupa ce Eriksen s-a prabusit pe gazon si a fost resuscitat.



Pohjanpalo a marcat singurul gol al jocului cu o lovitura de cap. In meciul urmator, echipa antrenata de Kasper Hijulmand a pierdut in fata Rusiei, 0-1, executia lui Miranchuk din prelungirile primei reprize facand diferenta.

Clasamentul Grupei B



"Avem in fata cea mai importanta intalnire din istoria fotbalului finlandez. Este fantastic ca ne avem soarta in mainile noastre. Putem obtine chiar primul loc in grupa", a declarat selectionerul Finlandei, Markku Kanerva.

"Niciodata nu imi fac publica echipa inainte de meci, dar cu Witsel, De Bruyne si Hazard e diferit. Vor incepe titular pentru ca au nevoie de ritmul competitiei", a declarat selectionerul Belgiei, Roberto Martinez.

ECHIPE PROBABILE LA FINLANDA - RUSIA

Finlanda: Hradecky - O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio - Uronen, Kamara, Sparv, Kauko, Raitala - Pukki, Lod

Belgia: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco - Mertens, Lukaku, E. Hazard

"Aceste va fi primul nostru meci in deplasare, fara fani, in ultimele doua turnee final. Dar nu este o problema. Nu am folosit cuvantul 'problema' in ultimii 5 ani. Este doar o situatie si trebuie sa ne confruntam cu ea", a declarat selectionerul Rusiei, Stanislav Cherchesov.

"Orice s-ar intampla, vom incerca sa castigam meciul. Va fi un meci foarte greu cu Rusia. Sunt o echipa buna", a declarat selectionerul Danemarcei, Kasper Hijulmand.

ECHIPE PROBABILE RUSIA - DANEMARCA

Rusia: Safonov - Diveev, Kudryashov, Dzhikiya - Fernandes, Zobnin, Barinov, Karamaev, Golovin, Miranchuk - Dzyuba

Danemarca - Schmeichel - Marhle, Kjaer, Christensen, Wass - Damsgaard, Hojbjerg, Delaney - Poulsen, Cornelius, Braithwaite