Croatia - Scotia (PRO X) si Cehia - Anglia (PRO TV), LIVE DE LA 22:00. Calificatele in optimi se decid in ultima etapa  

Cu o etapa inainte de final, toate cele 4 echipe din Grupa D au sanse de a se califica in optimi. Croatia si Anglia erau vazute favorite in a trece in faza urmatoare a competitiei, dar finalista Campionatului Mondial din 2018 are doar un punct dupa dupa meciuri. Infrangerea cu Anglia, 0-1, si egalul cu Cehia, 1-1, au facut-o pe Croatia sa fie pe locul 3, iar pentru a merge mai departe are nevoie de un rezultat pozitiv cu Scotia. Pe de alta parte, britanicii au acelasi punctaj ca echipa condusa de Zlatko Dalic si cu o victorie pe Hampden Park se pot califica in optimi de pe locul 2 sau 3, contand si rezultatul dintre partida Cehia - Anglia.

Clasamentul Grupei D





Croatia nu a invins-o niciodata pe Scotia in cele 5 intalniri de-a lungul istoriei. De doua ori au invins britanicii, iar 3 rezultate s-au terminat la egalitate.



"E sansa lor sa se califice in optimi si sa faca istorie. Astept sa intalnim o Scotie motivata care sa aiba un spirit de lupta in fata suporterilor. Va fi o batalie extraordinara", a declara Zlatko Dalic, selectionerul Croatiei, pentru EURO2020.com.



"Bineinteles ca favorita este Croatia. Sunt finalistii editiei trecute de Cupa Mondiala. Vreau sa le spun fanilor ca avem nevoie de sustinerea lor din minutul 1 pana in minutul 95", a declarat Steve Clarke, selectionerul Scotiei, pentru EURO2020.com.



Echipele probabile la Croatia - Scotia



Croatia: Livakovic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol - Modric, Brozovic, Kovacic - Ivanucec, Perisic; Petkovic



Scotia: Marshall - Hendry, Hanley, Tierney - O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson - Dykes, Adams

In celelalt meci, se confrunta echipele de pe primele doua pozitii. Cehia este surpriza acestei grupe. Victoria contra Scotiei, 2-0, si egalul cu Croatia, 1-1, a propulsat-o pe echipa antrenata de Jaroslav Silhavy pe locul 1 in Grupa D, avand acelasi numar de puncte ca Anglia, dar cu un golaveraj mai bun. Astfel, cehii, inaintea ultimului meci din grupa, se pot califica si cu o infrangere in optimile competiei, datorita celor 4 puncte care o pot trimite in optimi si de pe locul 3. In schimb, traditia si lotul pe care il are la dispozitie il obliga pe Southgate sa ajunga in optimi de pe primul loc. Anglia a inceput Euro 2020 cu un rezultat pozitiv, 1-0 cu Croatia, ca apoi sa remizeze cu Scotia, 0-0, fara a-si crea multe ocazii de gol.



In intalnirile directe, britanicii au un bilant pozitiv contra cehilor, reusind sa obtina 3 victorii, in timp ce un meci s-a terminat la egalitate. Echipa condusa de Jaroslav Silhavy a castigat singurul meci cu Anglia chiar la ultima partida disputata, in octombrie 2019, cu 2-1.



"Putem sa depindem de rezultatul altor meciuri, dar asta nu depinde de noi. Ceea ce depinde de noi este jocul nostru, asa ca ne vom concentra pe asta", declarat Jaroslav Silhavy, selectionerul Cehiei, pentru EURO2020.com.



"Intalnim o echipa total diferita si foarte buna in compania Cehiei. Am un imens respect pentru ei. Antrenorul a facut o treaba fantastica. Sunt o echipa periculoasa", a declarat Gareth Southgate, selectionerul Angliei, pentru EURO2020.com.



Echipele probabile la Cehia - Anglia



Cehia: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Soucek, Holes - Masopust, Darida, Jankto - Schick



Anglia: Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice, Bellingham - Grealish, Kane, Sterling