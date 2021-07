Alessandro Del Piero, proiect special alaturi de mai multe vedete din Romania. Starul italian implicat intr-o campanie pentru EURO 2020

Marele fotbalist Alessandro Del Piero este star guest international in campania HEINEKEN pentru EURO 2020

Starul international Alessandro Del Piero este invitatul special in campania derulata in timpul EURO 2020 de Heineken, unul dintre sponsorii principali ai campionatului.

Alessandro Del Piero este un fost fotbalist italian, unul dintre cei mai cunoscuti la nivel international.



Acesta are numeroase premii castigate cu diferite echipe, printre care FIFA World Cup alaturi de Italia in 2006 si cupe UEFA Champions League si UEFA Super Cup cu Juventus.

Rolul sau in campanie este de a incuraja influencerii implicati in duelurile din prank-uri in campania „Enjoy the Rivalry” din Romania. Pe parcursul competitiei, influencerii vor primi mesaje video de incurajare transmise de Del Piero pe care le vor posta pe paginile lor de Instagram si Facebook.

De asemenea, in trecut Del Piero s-a intalnit pe teren cu Razvan Rat, care este si el tot un indrumator al influencerilor, insa ii asista personal.

Campania „Enjoy the Rivalry”

Persoanele implicate in campania „Enjoy the Rivalry” sunt Mario Fresh, Cristian Simonca (Otrava), Corina Caragea, George Buhnici si Ramona Paun, alaturi de Razvan Rat.

Campania consta in provocarile creative cu tematica fotbalistica postate de ei pe paginile lor de social media, fiind prezentata o rivalitate amuzanta intre ei, bazata pe evolutia echipelor de fotbal in cadrul competitiei EURO 2020. Heineken celebreaza astfel rivalitatea fun dintre echipele care se intalnesc pe teren.

In functie de cum evolueaza echipele in campionatul european EURO 2020, influencerii evidentiaza relatia de rivalitate intre echipe cu filmulete in care fac prank-uri unul altuia si sustin una dintre echipele prezente la EURO 2020.

De la etapa sferturilor si pana in finala, fiecare persoana va sustine cate o echipa in functie de meciul care se disputa. Razvan Rat ii va insoti pe durata rivalitatilor si va impartasi din spiritul de rivalitate dobandit pe terenul de fotbal.

Star of The Match a oferit posibilitatea ca pentru prima data persoane publice si creatori de continut din Romania au avut ocazia sa puna mana pe mult ravnitul trofeu si sa asiste la ceremonia de acordare a acestuia celui mai bun jucator al meciului.