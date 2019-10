Scor ca asta nu vezi nici la handbal! INCREDIBIL! Cu cat a putut sa bata CSA Steaua in Cupa Romaniei

Doar la handbal se mai marcheaza atatea goluri.

Steaua Bucuresti a jucat pe teren propriu cu cei de la AS Tractiunea, in meciul din Cupa Romaniei. Echipa condusa de Iulian Miu s-a impus cu scorul de 24-0, scor de antrenament. Cei de la Tractiunea nici nu s-au apropiat de poarta stelistilor.

Steaua a incheiat prima repriza cu un avantaj de 10 goluri, pentru ca in cea de-a doua sa mai marcheze inca 24. Pentru Steaua au marcat majoritatea jucatorilor trimisi in teren de Iulian Miu. AS Tractiunea a inscris si ea o data, insa in propria poarta, ajutand astfel la scorul dezastruos.

Omul meciului a fost desemnat Valentin Niculae, cel care a inscris nu mai putin de 7 goluri prin care s-a facut remarcat si spera ca evolutia sa sa il ajute sa devina titular incontestabil.