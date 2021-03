"Ne-am propus sa castigam Cupa!" Gane, INCANTAT de calificarea in semifinale! Ce a spus despre SCANDALUL din vestiar

Dinamo s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei dupa ce a invins-o pe Dunarea Calarasi cu 3-1.

'Cainii' au ajuns pentru al doilea an consecutiv in semifinalele Cupei Romaniei. Dupa ce au eliminat FCSB, jucatorii lui Gane s-au impus fara probleme in fata lui Dunarea Calarasi.

La finalul meciului, Jery Gane s-a aratat incantat de victoria obtinuta, dar si de amicalul de lux pe care Dinamo il va avea cu echipa lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev.



"Sunt bucuros pentru meciul pe care l-am facut, aveam nevoie de victorie, nu doar pentru calificare. Realizarile avute conteaza mult la nivel de incredere pe parcursul jocului.

Ne-am propus sa castigam Cupa, am spus si dupa meciul cu FCSB, e obiectivul nostru, suntem in semifinale.

Eu stiam de mai mult timp ca Mario Nicolae se ocupa de aspectul asta, ma bucur ca avem parte de amicalul acesta de gala. Ii multumim lui Mircea Lucescu", a spus Gane la finalul meciului.



Intrebat despre scandalul monstru din vestiar, dupa ce Andreas Mihaiu si Geani Cretu i-au facut o gluma macabra lui Nepomuceno, Gane a lamurit situatia: "Sunt copii, a fost o gluma facuta intr-un moment foarte prost, dar ce sa le fac. I-am trimis la echipa a doua, au stat 10 zile, si-au cerut scuze, iar Geani Cretu a si jucat in aceasta seara. Nu e prima data cand fac glume, nu era momentul. Ne-am gandit sa ii amendam, dar faptul ca au stat 10 zile la a doua echipa nu le-a picat bine".