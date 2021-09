Meciul cu Ripensia a avut o semnificație specială pentru Deian Sorescu: ”M-am întors acasă”

Mijlocașul dinamovist a revenit pe stadionul pe care a crescut. Înainte de a ajunge la Dinamo, Sorescu a evoluat atât pentru ACS Poli Timișoara, cât și pentru ASU Poli Timișoara.

„Ne-am dorit să scoatem maximum, să câștigăm. Asta e cel mai important, pentru asta muncim. Mă bucur că m-am întors acasă, a trecut mult timp de când nu am mai jucat un meci oficial pe stadionul pe care eu am crescut.

Am fost aici, am crescut aici, știu ce înseamnă când o echipă din Timișoara joacă cu o echipă din București. Asta am și discutat și înainte.

Nu am venit deloc relaxați. Ne trebuia o victorie, să ne descărcăm și să prindem din nou încredere. Am venit aici cu moral și cu o ambiție foarte mare. A fost și un teren greu, dar nu avem scuze. În timp trebuie să învățăm să marcăm mai mult. Îmi doresc foarte mult. Aș vrea să vorbesc despre prezent și ce a fost astăzi”, a spus Sorescu.

Hermannstadt, Rapid, FC Voluntari, Sepsi, FC Buzău, Gaz Metan, Poli Timișoara, CSO Filiași, FC Argeș, FCSB, FCU Craiova și Dinamo sunt echipele calificate, până acum, în optimile Cupei României.

Ultima echipă calificată se va decide în urma meciului dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.