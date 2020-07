"Nu trage toata lumea in aceeasi directie!" Petrea a vorbit despre marea problema pe care a vazut-o la FCSB!

Toni Petrea debuteaza pe banca FCSB la derby-ul cu CFR, de sambata.

Antrenorul spune ca cea mai mare problema a echipei este absenta spiritului de grup. Aflat alaturi de Reghecampf, in Emirate, in ultimii 3 ani, Petrea a vazut meciurile stelistilor si n-a fost impresionat.



"Am urmarit fotbalul din Romania, n-am fost rupt de fenomen. Ce pot sa spun... Ce am vazut eu si ce mi s-a parut... nu mai suntem o echipa. Doar individualitati, nu trageau toti la aceeasi caruta, sa zicem asa. Probabil ca aici trebuie sa lucram, vrem sa fim mai uniti si sa avem rezultate impreuna", a spus Petrea.

Noul principal de la FCSB a evitat sa spuna clar daca va trimite in primul 11 jucatori folositi mai putin in ultima perioada sau daca va merge pe aceeasi echipa care va intra si la finala de Cupa cu Sepsi:

"Nu avem nicio presiune, vreau sa vad un joc bun, sa fie o eliberare. Sper intr-un rezultat bun, vrem sa putem aborda finala cu incredere. Inca nu am decis formula de start, vrem sa pregatim meciul din finala Cupei Romaniei".