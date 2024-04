Oltenii au primit vizita celor de la FC Voluntari pe stadionul ”Ion Oblemenco” în sferturile de finală ale competiției interne. După 120 de minute, FCU Craiova a fost eliminată din cupă, la loteria penalty-urilor, după 0-0 în timpul regulamentar și 2-4 d.l.d.

După meci, Adrian Mititelu Jr. a trimis câteva ”săgeți” către tatăl său cu privire la situația de la echipă, dar declarația sa nu a rămas fără replică din partea omului care decide tot ce mișcă la FCU Craiova.

Mititelu Senior a avut o declarație tăioasă la adresa fiului său și a spus, mai în glumă, mai în serios, că el este vinovat pentru situația în care a ajuns echipa, rămasă fără victorie de mai bine de două luni.

Adrian Mititelu îi răspunde fiului său: ”Un copil teribilist! Eu sunt stăpân aici”

„Adiță e un copil teribilist care contestă anumiți jucători care joacă, el are alte opinii. El a plecat de mult. Eu sunt de vină! Dacă am fi câștgat la penalty-uri, cred că discursul lui Adiță era altul. Normal că eu sunt de vină. Când echipa nu mai merge, când jucătorilor nu le iese, eu sunt de vină. Tot eu am dus echipa și la un pas de play-off și la un pas de Conference League. Asta e! Eu sunt de vină. Deocamdată eu sunt stăpân aici la echipa asta, eu decid tot. El să facă cinci la sută din câte am făcut în viață și după să vorbească. E ușor să stai pe la București și să-ți dai cu părerea pe aici de ce se întâmplă la echipă.

Ce e de făcut? Hai să plecăm toți acasă, să dăm vina unii pe alții. Ce vină are Napoli pentru jocul de astăzi? Ce să facă Napoli? Eu am recunoscut că vioara principală aici este Florin Drăgan. Aceeași echipă a fost anul trecut la un pas de Conference League. El are altă opinie vizavi de anumiți jucători, eu am altă opinie. Dar sunt chestiuni care ar fi trebuit să rămână secrete.

Să fie clar! Nu stabilește Adiță ce și cum la clubul ăsta niciodată, chiar dacă este unul dintre acționari. Acum încearcă să mute toată problema pe mine. Da, eu sunt de vină pentru tot ce e rău. Eu sunt de vină. Eu fac echipa, eu le spun cum să facă... niște aberații!

N-a fost la vestiare, a fost pe lângă vestiare. El are dreptate în mare parte că eu sunt vinovat. Cine ar putea să fie vinovat? Eu am angajat antrenorii, jucătorii, el nu mai are nicio implicare de un an și jumătate. Eu conduceam și din detenție, nu se făcea nimic fără mine. Eu am condus clubul și când am fost în detenție. Toată activitatea clubului, inclusiv în Liga 2, au fost aduși de mine!”, a spus Adrian Mititelu, la flash-interviu.

Potrivit FRF, finala Cupei României din acest sezon ar urma să se dispute la Sibiu, pe stadionul Municipal, care a găzduit ultimul act al competiției și în sezonul precedent.

Pentru FCU Craiova urmează meciul cu Poli Iași din etapa #3 a play-out-ului luni, 8 aprilie, ora 17:30, în timp ce FC Voluntari se va duela cu Petrolul Ploiești sâmbătă, 6 aprilie, de la ora 17:30.