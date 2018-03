Urmatorul MAGICIAN dat fotbalului de catre Brazilia: "Va fi cel mai bun din lume!" Va fi CAPITAN intr-o echipa plina de vedete

Real Madrid si FC Liverpool vor sa-l transfere in vara.

Fotbalul din Brazilia a oferit multi jucatori extrem de talentati de-a lungul timpului, jucatori care cucereau fanii cu tehnica lor. Urmatorul jucator de top din fotbalul brazilian este insa foarte diferit. Asta pentru ca este vorba de un portar!

Alisson Becker, goalkeeperul de 25 de ani al celor de la AS Roma, aflat pe lista celor de la Real Madrid si FC Liverpool, va fi cel mai bun portar din lume. O spune Taffarel, cel care a jucat 2 finale de Campionat Mondial cu Brazilia. El il compara deja pe Alisson cu Buffon.

"Mereu voi respecta cariera lui Buffon care a fost una fantastica. Dar cred ca Alisson, ca portar, este mai tehnic avand o postura diferita. Mereu sta ferm si este increzator in tot ceea ce face. Alisson este cu adevarat impresionant.



In perioada in care am lucrat cu el la Internacional si la echipa nationala, ne-a convins ca va ajunge la un nivel inalt. Mai este nevoie de timp pentru a vedea daca ajunge la un nivel de top, dar are calitatile necesare pentru a ajunge si sa devina cel mai bun bun portar din lume, fara indoiala" a spus Taffarel.

Alisson are 22 de selectii la echipa nationala a Braziliei si va fi capitan in partida amicala contra gazdei mondialului, Rusia. Alisson este favorit sa fie titular la Mondial in dauna lui Ederson de la Manchester City.