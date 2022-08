Universitatea Craiova a pierdut primul meci din turul 3 preliminar Conference League. Oltenii au fost învinși de Zorya Luhansk, 0-1, la capătul unei partide în care Ivan&com. nu au reușit să trimită niciun șut pe spațiul porții.

Returul de pe „Ion Oblemenco” se anunță o misiune dificilă pentru Laszlo Balint (43 ani) și elevii săi. De altfel, președintele oltenilor a precizat înaintea primului duel că Zorya Luhansk va fi un adversar dificil, chiar dacă nu a mai jucat un meci oficial de 8 luni, din cauza conflictului din Ucraina.

Sorin Cârțu: „Știu ce mă deranjează, dar nu vreau să fac analiza la televizor!”

„Am spus că vom întâlni o echipă care provine dintr-o zonă cu multe tragedii și frustrată că nu poate să-și desfășoare meseria pentru care sunt plătiți și vom vedea o echipă cu jucători care folosesc acest prilej pentru a-și crea niște momente de bucurie, să-și acopere tristețea în care sunt obligați să trăiască.

Tocmai asta am văzut, o echipă care a avut această preocupare pentru fotbal. După ce am văzut eu, parcă au jucat flămânzii cu sătuii.

Eu știu ce mă deranjează, dar nu vreau să fac analiza la televizor. Să și-o facă antrenorul, sunt convins că știe ce să le spună și să le transmită. Eu am vorbit când eram antrenor și știți foarte bine că aveam multe atacuri de tot felul”, a declarat Sorin Cârțu la Ora Exactă în Sport.

Laszlo Balint, deranjat de lipsa de atitudine a jucătorilor săi

„N-am făcut un meci bun, asta e realitatea. Știam că jucăm împotriva unei echipe care pasează bine. Am fost un pic prea temători, iar marea problemă este că nu am avut suficientă personalitate când am avut mingea, greșeli neforțate. Am fost temători, în prima repriză nu am reușit să facem ceea ce ne-am propus, să fim agresivi, să recuperăm mingi departe de poarta noastră. Nu mă așteptam să avem probleme la faze fixe, pentru că avem jucători cu talie.

Plecăm cu gândul că este un scor care se poate întoarce în retur, pe teren propriu. Trebuie să analizăm foarte bine ce putem îndrepta, să fim încrezători. Facem tot posibilul să întoarcem rezultatul și să ne calificăm”, a declarat Laszlo Balint la DigiSport.