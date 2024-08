"Sunt foarte supărat, nu vreau să vorbesc". Reacție directă a lui Alex Mitriță după eliminarea din Conference League

După eşecul din prima manşă (0-2), Universitatea Craiova a obţinut doar o victorie de palmares, însă au costat-o erorile făcute în apărare în ambele jocuri.

Pentru echipa antrenată de Constantin Gâlcă au marcat Alexandru Mitriţă (52), Gregorio Sierra (72) şi Elvir Koljic (90+5), în timp ce pentru oaspeţi au punctat Josip Ilicic (68) şi Arnel Jakupovic (82).

Ce a declarat Alex Mitriță după eliminarea din Conference League

Marcator al unui gol în partida de pe "Ion Oblemenco", Alex Mitriță nu și-a ascuns dezamăgirea pentru eliminarea din cupele europene.

"Suntem supărați. Am făcut un meci bun, am avut două sau trei ocazii de gol. Trebuia să fim mai deștepți, să oprim jocul. Nu cred că s-a pierdut calificarea în acest meci, s-a pierdut în meciul tur.

Aveam mult mai mult timp să întoarcem (n.r. dacă ar fi marcat mai repede), dar s-a văzut, am dominat, am avut atitudine, dar au fost două greșeli care nu trebuiau să fie și am luat două goluri.

Frustrarea e foarte mare, ne doream să ajungem acolo, dar nu avem ce să mai facem. Trebuie să muncim, nu mai avem ce să facem. Trebuie să o luăm de la capăt.

Sunt foarte supărat, nu vreau să vorbesc (n.r. despre ce i-ar trebui Craiovei pentru a deveni mai bună). Trebuie să ne axăm pe campionat, luăm fiecare meci din campionat și încercăm să-l câștigăm", a declarat Alex Mitriță, după eliminarea din Conference League.