Statele Unite ale Americii s-au calificat pentru a doua oară în istorie în „optimile” Campionatului Mondial, după ce au câștigat duelul cu Bosnia-Herțegovina cu 2-0.

Americanii au deschis scorul în prima repriză prin Balogun în minutul 45, iar în doua parte același jucător a văzut cartonașul roșu (64'). Golul care a asigurat victoria echipei lui Mauricio Pochettino a fost marcat de Malik Tillman în minutul 82.

Sergej Barbarez: „Noi am încercat totul”

Sergej Barbarez a explicat, vizibil emoționat, unde s-a rupt echilibrul între SUA și Bosnia și ce ar fi putut să facă mai bine echipa sa.

Însă, selecționerul Bosniei a subliniat faptul că este mândru de jucătorii săi pentru dăruirea de care au dat dovadă.

„Ei bine, când pierzi, întotdeauna simți că a lipsit ceva. Din păcate, într-un meci pe care l-am avut complet sub control, am primit un gol din cauza unei greșeli proprii, în urma unui atac al nostru care a durat mai bine de un minut. Am greșit la execuțiile tehnice elementare, din păcate. În a doua repriză am încercat totul, iar acești băieți tineri merită din plin felicitări. Chiar îi apreciez. Expresia feței mele arată cât de bucuros sunt de atitudinea lor, chiar dacă acum sunt trist că nu am reușit să mai creăm un moment istoric, dar mergem înainte.

Este foarte greu să repeți aceleași povești pe care le-am trăit cu Țara Galilor și, anterior, cu Italia. Noi am încercat totul, au fost câteva combinații bune, dar am avut nevoie de puțin mai mult noroc. Poate că dacă marcam, pe final am fi reușit ceva mai mult, însă am primit acel al doilea gol dintr-o lovitură liberă. Ăsta e fotbalul, n-ai ce să faci.

(nr. Mesajul pentru Bosnia) Iubesc întreaga țară, Bosnia și Herțegovina, și le mulțumesc tuturor oamenilor care ne susțin. Vă mulțumesc!” a spus Sergej Barbarez.

Au evoluat echipele:

SUA: 24. Matthew Freese - 16. Alexander Freeman, 3. Christopher Richards, 13. Timothy Ream (căpitan) - 2. Sergino Dest (14. Sebastian Berhalter, 88), 8. Weston McKennie (7. Giovanni Reyna, 90+5), 4. Tyler Adams, 17. Malik Tillman, 5. Antonee Robinson - 10. Christian Pulisic (9. Ricardo Pepi, 88), 20. Folarin Balogun. Selecţioner: Mauricio Pochettino.

Rezerve neutilizate: 1. Matthew Turner, 25. Christopher Brady - 6. Auston Trusty, 12. Miles Robinson, 18. Maximilian Arfsten, 23. Joseph Scally, 11. Brenden Aaronson, 19. Haji Wright, 21. Timothy Weah, 26. Alejandro Zendejas.

Bosnia-Herţegovina: 1. Nikola Vasilj - 7. Amar Dedic (15. Amar Memic, 75), 18. Nikola Katic, 21. Stjepan Radeljic, 4. Tarik Muharemovic, 5. Sead Kolasinac (23. Haris Tabakovic, 75) - 14. Ivan Sunjic (6. Benjamin Tahirovic, 51), 8. Armin Gigovic (20. Esmir Bajraktarevic, 51), 19. Kerim Alajbegovic - 10. Ermedin Demirovic, 11. Edin Dzeko (căpitan; 26. Ermin Mahmic, 51). Selecţioner: Sergej Barbarez.

Rezerve neutilizate: 12. Mladen Jurkas, 22. Martin Zlomislic - 2. Nihad Mujakic, 3. Dennis Hadzikadunic, 24. Arjan Malic, 13. Ivan Basic, 16. Amir Hadziahmetovic, 17. Dzenis Burnic, 9. Samed Bazdar, 25. Jovo Lukic.