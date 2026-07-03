Au ajuns pentru prima dată în Liga 3, dar au nevoie de sponsori

Clubul Petrolul Hârtiești a fost înființat în 1986 și a jucat doar în Liga a 5-a județeană, cu două excepții, în sezoanele 1990-1991 și 2025-2026, când a evoluat în divizia a patra. În stagiunea trecută, "galben-negrii" au câștigat lejer Liga 4 Argeș cu un avans considerabil față de ocupanta locului secund, 19 puncte mai mult decât ACS Budeasa Academie. La barajul de promovare, elevii lui Florin Ceapraz au eliminat pe CS Avântul Pieleşti (1-1, 2-0), campioana județului Dolj.

În ciuda unei promovări istorice, prezența în ediția viitoare a Ligii 3 nu este garantată. "În Liga 4 cheltuielile, pentru întregul an competițional, au fost 20.000 de lei, sumă care, să zicem, acoperă un meci și un sfert la nivel de Liga 3. E clar că în Liga 3 fără un minim de 300-350.000 de euro nu poți să activezi. Eu încerc, sper să găsim pe cineva să ne mai ajute, să vedem și dacă stadionul din localitate va fi omologat", a declarat primarul Cosmin Ștefan.

Simon Măzărache, Robert Grecu și Adrian Voicu sunt în lotul echipei din Hârtiești

În lotul echipei se află jucători experimentați, precum Simon Măzărache (ex-Dinamo II, CS Berceni, CSU Craiova, Juventus, Concordia Chiajna, Mioveni, Unirea Constanța, Petrolul, ARO Câmpulung), Andrei Georgescu (ex-Rapid II, Pandurii Tg. Jiu, Vedița Colonești), Dragoș Horeboiu (ex- Dinamo U19, FC Buzău, AFC Câmpulung Muscel), Robert Grecu (ex-Academia Hagi, FC Argeș, FCSB, FCV Farul, Petrolul, Daco-Getica, Astra Giurgiu, Viitorul Dăești, AFC Câmpulung Muscel), Florin Plecanciuc (ex-Cetatea Suceava, Foresta Suceava, Petrolul, CSM Rm. Valcea, Sportul Snagov, FC Argeș, CS Mioveni, ARO Câmpulung, Star Mioveni), Gabriel Jenaru (ex-CS Rucăr, ARO Câmpulung), Adrian Voicu (ex-FC Argeș, Delta Tulcea, FC Caransebeș, ACSM Poli Iași, Chindia, Atletico Arad), Robert Dalu (ex-CSM Rm. Vâlcea, FC Snagov, Conpet Ploiești, FC Argeș, Unirea Bascov, Cetatea Tr. Măgurele, Speed Academy), Mario Durdun (ex-FCSB II, ARO Câmpulung, Vedița Colonești), Ciprian Negoiță (ex-FC Argeș, Pandurii, CS Mioveni, Unirea Bascov, Vedița Colonești, Speed Academy) sau Teodor Peștișor (CS ex-Mioveni, Vedița Colonești, ARO Câmpulung).

Zona este cunoscută pentru exploatările de țiței

Cumuna Hârtiești are puțin peste 2.200 de locuitori, iar localitatea este cunoscută pentru exploatările de țiței, activitățile de exploatare, mentenanță a sondelor și transport al țițeiului din această zonă fiind coordonate de OMV Petrom.

De aici sunt originari Mihail Vlădescu (botanist, rector al Universității din București, ministru al Instrucțiunii Publice), Gabriel Vlădescu (general de armată), Iulian Stroiescu (inginer agronom, inspector general în Ministerul Agriculturii, director al Institutului Pasteur din București), Vasile Predescu (cercetător în domeniul neuropsihiatriei, director al Spitalului "Gh. Marinescu" din București, membru al Academiei Medicale din România și profesor al Facultății de Medicină din București), Ioan I. Pravăț (economist, director în Ministerul Comerțului, expert internațional și șef al Departamentului Serviciilor hoteliere din Ministerul Turismului), Petre Petrescu (avocat, decan al baroului avocaților din județul Muscel, senator și prefect), Ștefan Gheorghe (chimist și inventator, primul român care a pus la punct tehnologia recuperării aurului din masa aluvionară), Ioan Dincă (economist, magistrat la Înalta Curte de Conturi), Ion Constantinescu I (profesor și ctitor de școli, deputat al Principatelor Unite) și Ion Constantinescu II (general, procuror-șef al Curții Militare).

Foto - ACS Petrolul Hartiesti (FB)