Selecţionerul RD Congo, Sebastien Desabre, a anunţat că pregătirile pentru meciul cu Anglia din şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal au început imediat după victoria împotriva Uzbekistanului, scrie Reuters.

Victoria cu 3-1 în ultimul meci din grupă a asigurat naţionalei congoleze calificarea în faza şaisprezecimilor ca una dintre cele mai bune opt echipe clasate pe locul al treilea şi a configurat confruntarea cu naţionala condusă de Thomas Tuchel, de la Atlanta, de miercuri.

”Avem fotbaliști în naţională care joacă la cluburi din ligile engleze”

''Începem imediat să ne pregătim. Avem câţiva fotbaliști în naţională care joacă la cluburi din ligile engleze, deci ei ne vor ajuta, dar ne vom pregăti în cel mai bun mod pentru ceea ce va fi un meci mare pentru noi'', a spus Desabre, a cărui echipă a reuşit prima victorie la Cupa Mondială prin două goluri marcate de Yoane Wissa şi unul de Fiston Mayele.

Desabre a insistat sâmbătă în conferinţa de presă în transmiterea de felicitări jucătorilor săi şi de laude pentru echipa sa.

”O echipă care joacă împreună de patru ani”

''Înainte de a răspunde la întrebări, vreau să îmi felicit jucătorii pentru munca depusă. Este o echipă care joacă împreună de patru ani şi am continuat să credem. victoria înseamnă foarte mult pentru ţară, a fost chiar extraordinară. Este ceva foarte pozitiv şi am arătat o imagine bună a RD Congo'', a spus el reporterilor.

RD Congo a început meciul într-un ritm mai lent şi a fost condusă după 10 minute, dar Desabre a spus că planurile puse în practică devreme au arătat că nu era îngrijorat. ''Desigur că nu eşti întotdeauna sigur de victorie, dar ceea ce este sigur este faptul că am făcut o greşeală dându-le prea mult spaţiu devreme'', a explicat selecţionerul Desabre, citat de Agerpres.

''Dar, de la debutul acestei Cupei Mondiale, am planificat să folosim în acest meci jucătorii care nu au jucat în primele două confruntări, împotriva Portugaliei şi Columbiei'', a adăugat Desabre.

''Să avem jucători proaspeţi ne-a dat un avantaj şi a fost chiar logic că trebuia să mergem mai departe şi să câştigăm'', a încheiat Sebastien Desabre.