Piers Morgan, iute pe Twitter. Cum a reacționat amicul lui Ronaldo după golul marcat de Lionel Messi 

Decarul sud-americanilor a reușit un gol cu o semnificație multiplă, într-un moment cheie al primei reprize, când "pumele" măcinau în gol. A ridicat mâinile spre cer și a continuat evoluția consistentă până la finalul primei reprize.

Imediat după reușita lui Lionel Messi, Piers Morgan, cunoscutul jurnalist englez, prieten cu Cristiano Ronaldo, a intrat pe Twitter și și-a spus opinia despre bijuteria izbutită de tradiționalul rival al portughezului.

'Strălucitor gol marcat de Lionel Messi în meciul 1000. Un jucător minunat", a scris Morgan.

Selecţionata Argentinei conduce echipa Australiei cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc sâmbătă seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Lionel Messi a marcat singurul gol, în min. 35. Învingătoarea va juca în sferturile de finală cu Olanda.

Brilliant goal by Lionel Messi in his 1000th game. Wonderful player. ???????????? pic.twitter.com/VQhQPTZcVm