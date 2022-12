Reacția lui Liviu Ciobotariu după victoria elegantă cu FC Hermannstadt. Ce a evidențiat antrenorul lui FC Voluntari

Liviu Ciobotariu a vorbit după meci despre modul în care au evoluat băieții săi, evidențiind faptul că Popa nu a încasat gol. Totodată, antrenorul lui FC Voluntari a precizat că victoria este bună la moral, adăugându-se, de altfel, și celelalte două rezultate pozitive: egalul cu UTA (1-1) și câștigul cu FC Botoșani (1-0).

„Am spus şi înainte de meci că ne dorim mult să câştigăm pentru că au trecut două luni de la ultima noastră victorie acasă. Atunci a fost contra celor de la Mioveni, iar de data asta am reuşit să marcăm de trei ori cu Hermannstadt.

Important este că nu am primit gol. Per total, eu sunt mulţumit de joc, de rezultat şi îmi felicit jucătorii pentru că au avut atitudinea corespunzătoare. Ne-am creat multe situaţii de a marca şi am avut o organizare defensivă bună.

Suntem ok, pe un drum bun. În ultimele trei etape am obţinut şapte puncte din nouă posibile. Avem un moral bun. Le-am spus în vestiar că depinde numai de noi încotro mergem.

Fie în partea de sus a clasamentului, fie în jos, unde nu este confortabil”, a specificat Liviu Ciobotariu după victoria cu FC Hermannstadt, de pe teren propriu.

FC Voluntari - FC Hermannstadt 3-0

Ilfovenii au început bine partida de pe teren propriu. Cristian Costin a deschis scorul în minutul 16 și a închis, temporar, tabela. Golul doi a venit abia în minutul 72, când Adam Nemec a trimis elegant cu latul în poarta lui Letica, iar Vitalie Damașcan a dus scorul la 3-0 pe final, în minutul 83.

După această victorie, FC Voluntari a ajuns la 24 de puncte în 19 etape, iar FC Hermannstadt a atins al patrulea meci fără câștig în campionatul României.