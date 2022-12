Argentina a întâlnit-o pe Australia în optimile Campionatului Mondial din Qatar. Pentru Lionel Messi (35 ani) era un meci cu totul aparte. Deținătorul a 7 Baloane de Aur disputa partida cu numărul 1000 în carieră. Iar superstarul a onorat-o în cel mai frumos mod. A deschis scorul în minutul 35, cu un șut superb la colțul lung.

Această reușită a fost prima pentru Leo Messi în fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial, cu toate că este al cincilea turneu final la care participă. Mai mult, a ajuns la golul cu numărul 9 la Cupa Mondială și l-a depășit pe Diego Armando Maradona, care a înscris de 8 ori.

