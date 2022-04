Leo Messi a surprins pe toată lumea cu noul său tatuaj: "E pe bune sau e fake?"

Într-un video postat pe Instagram, Messi a promovat mingea oficială de la turneul final, Al Rihla, pe care și-a tatuat-o pe piciorul drept alături de mesajul "Vamos 2022".

"Hei, totul bine? Uite, filmează aici!", spune Messi în reclama celor de la Adidas.

"Starul din naționala lui Lionel Scaloni a arătat un tatuaj impresionant, iar fanii au întrebat imediat: e real sau e fake?", au scris jurnaliștii argentinieni de la Infobae, care au continuat: "Din filmarea fostului jucător de la Barcelona nu ne dăm seama dacă este piciorul lui sau nu".

In an ad for Adidas, Lionel Messi posted this World Cup tattoo on Instagram. pic.twitter.com/o0AJSMZocl