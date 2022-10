Ediția din acest an a Campionatului Mondial este una inedită, în contextul în care va fi primul turneu din istorie care se desfășoară iarna. Una dintre marile rivalități la nivel de naționale este reprezentată de cea dintre Argentina și Anglia, cele două fiind implicate de-a lungul timpului în meciuri spectaculoase, dar și controversate.

Unul dintre cele mai memorabile momente a fost „Mâna lui Dumnezeu” a lui Diego Maradona din sferturile de finală ale Campionatului Mondial din 1986. Din acel moment, „prăpastia” dintre argentinieni și englezi a devenit tot mai adâncă, însă Jaime Carragher, legenda lui FC Liverpool pare a fi „excepția de la regulă”.

Fostul fotbalist englez a vorbit recent despre Campionatul Mondial și a surprins pe toată lumea când și-a ales favorita la câștigarea trofeului. Jamie Carragher și-a exprimat de-a lungul timpul admirația pentru Lionel Messi, însă ultimele sale declarații au surprins cu totul.

Miercuri seară, în timpul meciurilor din Champions League, unde Leo Messi a înscris pentru PSG în duelul cu Benfica, scor 1-1, Carragher a vorbit despre căpitanul Argentinei, având doar cuvinte de laudă și a spus care este dorința sa pentru Mondialul din Qatar.

„Messi este cel mai bun jucător pe care vreunul dintre noi l-a văzut vreodată, cred eu. Ai fotbaliști incredibili care au fost îaninte, desigur Pele, poate Johan Cruyff, desigur că l-am văzut pe Maradona, dar aș spune că Lionel Messi este cel mai mare fotbalist care a jucat fotbal și asta ar putea să nu fie universal în privirea tuturor pentru că lumea asociază că trebuie să câștigi Campionatul Mondial pentru asta.

Nu mi-aș dori nimic mai mult în Qatar decât ca Argentina și Lionel Messi să câștige Campionatul Mondial, pentru a întări poziția lui acolo unde îl văd deja, însă în ochii tuturor, drept cel mai mare fotbalist din istorie”, a spus Carragher în studioul CBS Sports.

"I would love nothing more in Qatar than for Argentina and Lionel Messi to win the World Cup..."@Carra23 is putting his England loyalties aside so Lionel Messi can cement his legacy. ???? pic.twitter.com/fXYkqv4Kss