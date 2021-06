A pus la pamant un pluton intreg! Acum o poate pati rau. Masurile luate de autoritatile franceze dupa ce o spectatoare a provocat o cazatura colectiva la Turul Frantei

Autoritatile franceze, anunt important dupa ce o spectatoare a provocat o cazatura colectiva.

In timp ce caravana Turului ciclist al Frantei s-a lansat duminica in etapa a 2-a, intre Perros-Guirec si Mur-de-Bretagne, jandarmeria a anuntat o ancheta judiciara impotriva spectatoarei care a provocat o enorma cazatura colectiva sambata, in etapa inaugurala a "Marii Bucle", relateaza AFP.

Cele doua caderi colective din prima etapa a Turului Frantei nu au cauzat nicio accidentare grava in randul publicului masat la marginea soselelor, a mai anuntat jandarmeria.

"Am lansat un apel la martori pentru a o gasi pe cea in cauza in vederea deschiderii unei anchete judiciare pentru raniri involuntare, pentru incalcarea deliberata a unei obligatii de securitate sau de prudenta", a precizat jandarmeria pe Facebook.

Aproximativ 500 de jandarmi au fost mobilizati pe parcursul etapei a doua.

Organizatorii Turului ciclist al Frantei 2021 isi anuntasera intentia de a depune plangere impotriva spectatoarei aflate la originea cazaturii colective de proportii, sambata, in prima etapa a "Marii Bucle", cu 45 km inainte de linia de sosire la Landerneau.

Organizatorii au insistat asupra respectarii regulillor de securitate fata de rutierii participanti la Turul Frantei, victimele a doua cazaturi colective in ultima jumatate de ora a cursei.

"Vom depune plangere impotriva acestei doamne, care s-a comportat foarte prost", a declarat directorul-adjunct al Turului, Pierre-Yves Thouault.

Prima mare cazatura colectiva s-a produs cu aproximativ 45 de km inainte de linia de sosire a primei etape a Turului ciclist al Frantei, sambata, la Landerneau, cand ciclistul echipei Jumbo, germanul Tony Martin, plasat in primele randuri ale plutonului, a lovit pancarta unei spectatoare aflata pe sosea. El a antrenat in cadere numerosi rutieri, generandu-se o imensa confuzie, cu ciclisti la pamant si altii depanati.

Patru rutieri au fost constransi la abandon dupa prima etapa: germanul Jasha Sutterlin (DSM), lituanianul Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ), francezul Cyril Lemoine (BB Hotels) si spaniolul Marc Soler (Movistar).

