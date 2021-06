Francezii, revoltati de conditiile din optimi! "Biletele sunt peste 500 de euro, escala e de 13 ore!" Cati vor ajunge pe Arena Nationala

Franta - Elvetia e luni, de la ora 22:00. Optimile de finala se vad pe PRO TV si pe VOYO! Partida este liveTEXT si pe www.sport.ro.

Multi dintre suporterii "albastrilor" nu vor mai ajunge la Bucuresti, din cauza costurilor prohibitive si a conditiilor de transport.

Unul dintre membrii influenti ai organizatiei de suporteri "Irrésistibles Français" a descris drept un cosmar logistica deplasarii la Bucuresti. Multi dintre suporterii care au deja bilete au trebuit sa renunte la meci din cauza costului prohibitiv al excursiei: "Ne asteptam ca pretul biletelor de avion sa creasca, dar e absurd. Acum costa intre 500 si 550 euro, iar de obicei sunt de 5 ori mai ieftine. Nici macar n-avem zboruri directe, iar escala din Turcia dureaza 13 ore", a spus unul dintre fani.

Si problemele nu se opresc aici: "La intoarcere ne asteapta si 7 zile de izolare cel putin. Nu vreau sa risc sanatatea familiei mele. Intelegem ca e o perioada dificila, dar UEFA pare ca nu cunoaste situatia."

Nici pentru viitor nu se intrevede o imbunatatire, chiar daca Franta ajunge in fazele finale, care se vor disputa pe Wembley: "Francezii nu au dreptul sa mearga in Anglia daca nu stau in carantina. E trist ca s-a ajuns aici", a concluzionat amar suporterul.

Doar 1.500 de fani francezi sunt asteptati pe Arena Nationala.

