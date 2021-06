Daca era la Euro era ales golul turneului! Executia fabuloasa a unui pusti de 17 ani la debut

In meciul de Major League Soccer dintre Chicago Fire si Philadelphia Union, Quinn Sullivan, un fotbalist de doar 17 ani aflat la primul sau oficial ca titular, a reusit o executie de exceptie, prin care echipa sa a egalat pe tabela de marcaj.

Mijlocasul a devenit si cel mai tanar marcator din istoria clubului.

17-year-old Quinn Sullivan in his first ever @PhilaUnion start ????

GO ON THEN! ???????????? pic.twitter.com/2JwunawguZ