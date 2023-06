Dezvăluiri din interior! Marea supărare a lui Sorin Cârțu și de ce nu era consultat de antrenori

Cu doar o zi în urmă Sorin Cârțu (67 ani) a anunțat oficial că nu va mai ocupa funcția de președinte la Universitatea Craiova.

Legenda Băniei a dezvăluit că a luat această decizie, deoarece nu s-a simțit niciodată bine cu ocupând o funcție de conducere, însă sunt voci care susțin, că de fapt l-a nemulțumit faptul că nu era consultat în momentul în care se luau decizii la Universitatea Craiova.

Mihai Stoica l-a chestionat, într-o emisiunea la Orangesport, pe Basarab Panduru (fost secund al lui Reghecampf la Universitatea Craiova) în legătură cu relația pe care o avea Sorin Cârțu cu staff-ul tehnic.

„Pandu” a dezvăluit că Sorin Cârțu nu obișnuia să cineze cu staff-ul tehnic în seara dinaintea meciurilor, când se puneau la punct ultimele detalii înaintea confruntărilor.

Panduru: Nu ştiu, dacă a discutat cu Reghe, mie mi-a făcut plăcere sa mă văd cu el, m-a mirat ca s-a supărat că nu a fost consultat. Dacă antrenorii ştiau ca se putea consulta atunci e corecta supărarea, dar dacă nimeni nu ştia atunci e alta situaţia...

MM Stoica: Întreb şi eu ceva. În deplasare la masă, înainte de ziua meciului, la cină, el stătea? Se discuta cu el?

Panduru: Nu ştiu... nu era la masă.

MM Stoica: Eu stau mereu cu staff-ul. Nu, de alta, dar la masă se vorbeste de fotbal după meci. Uite, Vali Argăseală, el rar vine in deplasări, eu eram mereu cu echipa, o fac de 30 de ani. Rămâi după meci şi clar vorbeşti de fotbal. De asta întreb, el era?

Sorin Cârțu este ultimul antrenor care a adus titlul la Craiova, în sezonul 1990-1991, din lot făcând parte și Eugen Neagoe (55 ani), actualul tehnician al oltenilor. Pe lângă campionatul cucerit, în același sezon, „Sorinaccio” a câștigat și Cupa României cu gruparea din Bănie.

Sorin Cârțu se retrage din fotbal

„Am ținut neapărat să anunț, e un eveniment în viața mea. Nu vrea să se facă nu știu ce comentarii, sigur vor ieși polemici. Dar ca respect pentru mine, pentru ce am însemnat eu în fotbalul românesc, și ceea ce însemn, luați de bună ceea ce transmit. Am decis să ies din fotbal și adevăratul motiv pentru ca-l fac... Sunt peste 55 de ani pe care-i am în fotbal, am trecut prin toate trăirile și stările, de fotbalist, antrenor și în ultimii 4 ani jumătate de conducător.

Nu am o foaie în fața voastră, să vin să vorbesc punctat. Așa cum mă știți, am venit să vorbesc deschis și să trasmit ce simt. Sunt mândru de ceea ce am realizat în domeniul ăsta, în toate stadiile pe care le-am trecut. Sunt la momentul în care vreau să le mulțumesc celor care au fost alături de mine când am fost fotbalist, să aduc niște omagii pentru niște colegi dispăruți: Crișan, Ștefănescu, Balaci, Tilihoi”, a spus Sorin Cârțu la conferința de presă organizată pe 16 iunie.



