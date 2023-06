Se face! Ungaria se poate lăuda cu un transfer de 70 de milioane de euro în Premier League

Newcastle, revelația sezonului recent încheiat din campionatul englez, vrea neapărat să-l transfere pe puștiul-minune din naționala Ungariei, care are o clauză de reziliere în valoare de 70 de milioane de euro, scrie jurnalistul Florian Plettenberg.

Suma nu ar reprezenta o problemă pentru conducerea clubului de pe ”St. James Park”, având în vedere că Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite deține clubul.

Rămâne de văzut dacă RB Leipzig, actualul club al lui internaționalului maghiar, ar fi gata să accepte și o sumă mai mică pentru a renunța la Szoboszlai. Între jucător și conducerea clubului ar exista o oarecare ”tensiune”, motiv pentru care transferul său în această vară este din ce în ce mai probabil.

News #Szoboszlai: Player is very open to leave RB in summer as he’s aware of the concrete interest from @NUFC as revealed.

➡️ He’s a top transfer target of #NUFC

➡️ Release clause of around €70m

➡️ RB bosses not happy with his latest statements

➡️ It’s a question of the price… pic.twitter.com/zp9aGRIqrj