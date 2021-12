”Sală zi de zi!”. Ianis Hagi și secretul transformării sale în Scoția

La începutul anului 2020, actuala campioană a Scoției l-a luat sub formă de împrumut pe Ianis Hagi de la Genk. Se poate observa cu ochiul liber transformarea lui Ianis Hagi din punct de vedere fizic, față de perioada în care evolua pentru Fiorentina, în Italia, un campionat în care se pune accent pe forță.

Hagi a dezvăluit că a lucrat foarte mult în sala de forță în ultimul sezon.

„În Italia, la Fiorentina, am lucrat cu specialiști spanioli. Un program care nu era bazat neapărat pe ridicat kilograme, erau doar puține exerciții în zona asta. Dar totul era centrat pe forță, lucram cu greutatea corpului că să o transform spre creșterea agilității, a puterii efective. Și am luat 5 kilograme de masă musculară în acea perioadă. Aici, la Rangers, e diferit. Am început să ridic greutăți mari din prima zi.

Știu că mulți spun că nu e bine, dar să știi că totul e gândit: numărul de repetiții, când să faci exercițiile, tot! Când am ajuns în Scoția, cu 2-3 zile înainte de meci nu mă atingeam de sală, doar stretching făceam. Aici, tot sezonul trecut, sală zi de zi, chiar și cu o zi înainte de meci!

Și când am văzut că rezultatele apar pe teren, am rămas extrem de uimit! Uite unde a ajuns fotbalul de acum! Cât contează fizicul în fotbal, toți se uită pe parametri, toți îi cer! Indiferent de nivelul talentului, la nivel foarte mare nu poți fără fizic de top!”, a spus Ianis Hagi, pentru Play sport.