Scandal la Napoli! Victor Osimhen anunță măsuri legale împotriva clubului din cauza unui clip în care „râdeau de el” 

Campioana Italiei are probleme cu starul echipei, pe care conducerea a refuzat să îl vândă în această vară, în ciuda numeroaselor oferte primite, din cauza unor clipuri postate pe conturile oficiale ale clubului. Pe contul oficial de TikTok al lui Napoli a fost postat un clip cu Victor Osimhen, din timpul meciului cu Bologna, în care atacantul cerea un penalty.

Videoclipul era făcut într-un mod batjocoritor la adresa lui Osimhen, cu ajutorul unui sound din aplicație. Nu este primul astfel de clip făcut cu atacantul nigerian în prim plan. Pe contul SSC Napoli a mai fost postat un astfel de clip, care i-a înfuriat pe jucător și pe agentul său.

And this is the other one ???? pic.twitter.com/P4qnOKLrGH