Motivul INCREDIBIL pentru care selectionerul Marocului a fost demis! Ce a putut face tehnicianul

Federatia Marocana de Fotbal isi cauta selectioner pentru nationalele de tineret, dupa ce Ricardo Pereira a fost demis. Portughezul a fost angajat de catre noul director tehnic, Welsshman Osain Roberts, in urma unor interviuri pe care acesta le-a sustinut cu mai multi antrenori.

Ricardo Pereira, fost antrenor in ligile inferioare din Elvetia a trimis un CV impresionant si a trecut toate testele. Cu toate astea, dupa ce i-a fost oferit postul de selectioner al nationalei de tineret, Federatia a descoperit ca antrenorul si-a falsificat documentele.

Acest lucru a dus la demiterea lui, deoarece calificarile lui reale nu se apropiau de standardele cerute. Conform Maghrib Foot, Pereira a fost inlaturat imediat, iar in locul sau va prelua echipa Joao Aroso, fost antrenor la Sporting.

