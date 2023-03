Mesajul lui Franck Ribery pentru Mesut Ozil, după retragerea fostului jucător de la Arsenal și Real Madrid

Mesut Ozil a lăsat în spate o carieră de peste 16 ani. „Magicianul” a făcut senzație la Real Madrid și a plecat în Premier League la Arsenal, în 2013, unde forma sa s-a stins încet, încet.

Fostul jucător, Franck Ribery, a scris pe rețelele social media despre Mesut Ozil și i-a lăsat un mesaj pe starului de la Real Madrid. De asemenea, francezul a evidențiat cât de excepțional a fost neamțul pe teren.

„O să-și amintească toți cât de excepțional, cât de incredibil ai fost ca jucător. Toți care știu fotbal știu și asta. Să te bucuri de retragere, Frero (n.r. - Frate)”, se arată în postarea lui Franck Ribery de pe Twitter.

You will be remembered as an exceptional, outstanding player by anyone who knows anything about football.

Enjoy your retirement, Frero! @M10 pic.twitter.com/CEe5bA4sHi