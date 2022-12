Mesut Ozil și-a dezvăluit pe Twitter favorita înainte de Franța - Maroc

În ultimul act al competiției, duminică, de la 17:00, naționala condusă de Didier Deschamps va întâlni Argentina, în timp ce pentru medaliile de bronz ale turneului din Qatar se vor lupta sâmbătă, de la 17:00, Maroc cu Croația.

Printre marii fotbaliști aflați pe stadionul din Doha, la Franța - Maroc, s-a aflat și campionul mondial din 2014 Mesut Ozil.

Germanul care mai are contract cu Besiktas până pe 30 iunie 2023 și-a exprimat susținerea pentru selecționata africană. "Abia aștept acest meci din semifinale! Hai, Maroc!", a scris Ozil, pe Twitter.

Ozil, unul dintre cei mai buni pasatori din fotbalul mondial, a evoluat pentru naționala Germaniei în 92 de partide și a înscris 23 de goluri.

Selecţionata Franţei, campioana mondială en titre, s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Marocului cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, în a doua semifinală a turneului.

Can't wait for this great World Cup semi-final ... ???????????????????? Let's go Morocco... ????????????????❤️ #Qatar2022 pic.twitter.com/0CcxN2HH7g