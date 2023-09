”Îmi place foarte mult victoria cu 1-0”. Dan Petrescu, savuros după ce a ”spart gheața” în Coreea de Sud

Formaţia Jeonbuk Hyundai Motors, antrenată de tehnicianul român Dan Petrescu, a învins duminică dimineața, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Gwangju FC, într-un meci din etapa a 31-a a campionatului din Coreea de Sud.

A fost prima victorie în deplasare în Coreea de Sud pentru echipa lui Dan Petrescu, chiar cu scorul preferat al antrenorului român: 1-0.

Imediat după meci, ”Bursucul” a analizat victoria echipei sale și i-a lăudat pe elevii săi.

Dan Petrescu: ”Jucătorii au dat mai mult de 100%”

„Mă bucur că am câștigat. Este o victorie foarte importantă pentru noi. Este o victorie valoroasă, deoarece nu am mai câștigat în ultimele 5 jocuri. Gwangju a pus presiune, dar apărarea noastră a fost solidă. Am reușit să câștigăm pentru că jucătorii au dat mai mult de 100%.

În jocurile importante, rezultatele sunt mai importante decât evoluția. Din perspectiva noastră, toate meciurile rămase sunt finale. Sunt mulțumit că jucătorii au obținut rezultate împotriva unei echipe fantastice precum Gwangju.

Îmi place foarte mult victoria cu 1-0 în deplasare. Faptul că nu am primit goluri și că am înscris înseamnă că ofensiva noastră s-a descurcat bine. E bine să obținem prima victorie în deplasare după o lungă așteptare”, a spus Petrescu, conform biz.chosun.com.

În clasamentul din K League 1, Jeonbuk Hyundai Motors este pe locul 5, cu 46 de puncte, iar Gwangju FC este pe 3, cu 48 de puncte.