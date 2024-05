După șase ani petrecuți pe ”Parc des Princes”, Kylian Mbappe (25 de ani) a anunțat spre finalul sezonului 2023/24 că e ultimul în care va îmbrăca echipa formației din Ligue 1.

E gata! Kylian Mbappe a bătut palma cu noua sa echipă și a anunțat: ”Sunt foarte fericit! Abia aștept”

Starul francez a vorbit recent despre viitorul său și a evidențiat că următoarea echipă pentru care va evolua va oficializa cât de curând transferul său.

Mai mult, Kylian Mbappe a precizat că e vorba de câteva zile până când se va întâmpla acest lucru și că abia așteaptă să fie prezentat oficial.

”Va fi oficial cât de curând următoarul meu club. E vorba doar de câteva zile. Abia aștept. Sunt foarte fericit. Trebuie doar să așteptăm câteva zile”, a spus Mbappe pentru CNN, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Rămâne de văzut dacă echipa la care francezul s-a referit e Real Madrid, mai ales că gruparea ”blanco” încearcă deja de câteva sezoane bune să pună ”sigiliu” pe Mbappe.

Kylian Mbappe și-a anunțat plecarea de la PSG!

Așa cum se zvonea în presa internațională de ceva timp, Kylian Mbappe nu va mai rămâne la PSG și în sezonul următor. Superstarul francez și-a anunțat plecarea de la trupa pariziană printr-un videoclip postat pe rețelele social medika.

”Salut! Sunt Kylian. Vreau să vorbesc cu voi. Mereu am vrut. Vreau să anunț că ăsta este ultimul meu an la PSG. Aventura noastră se va încheia în săptămânile următoare. Sunt emoționat. Sunt onorat că am purtat tricoul celui mai mare club din Franța”, a spus Kylian Mbappe într-un videoclip postat pe platforma Twitter/X.