D-asta nu l-a convocat Iordănescu? Răzvan Lucescu dezvăluie marea problemă a lui Mitriță

Mitriță a jucat constant sub comanda lui Răzvan Lucescu în Grecia, iar antrenorul spune că și-ar fi dorit să îl păstreze pe internaționalul român, însă PAOK Salonic nu a putut plăti clauza de transfer definitiv celor de la New York City FC.

Răzvan Lucescu: "Mitriță are nevoie să știe că e rege. Cedează dacă nu e numărul 1"

Din vara anului trecut, Mitriță a revenit în România, la Universitatea Craiova, iar starul oltenilor este în centrul atenției după ce Edi Iordănescu a hotărât să nu îl convoace pentru EURO 2024.

Întrebat despre fostul lui elev și absența acestuia din lotul României pentru EURO 2024, Răzvan Lucescu a explicat marea problemă a lui Alexandru Mitriță și un posibil motiv pentru decizia lui Edi Iordănescu.

"Nu vreau să intru în greșeala de a discuta decizia unui antrenor. El știe mai bine ce are de făcut. Eu pot să spun despre Mitriță că este un jucător superb, talentat, creează spectaculos, dezechilibrează, dar el are nevoie să știe că e rege într-o echipă, că este numărul 1, că toată lumea e în jurul lui. În momentul în care intră într-o echipă care are și alte posibilități și simte că ar putea să nu fie numărul 1, că trebuie să se lupte pentru a fi titular, cedează.

Eu am avut cu el multe discuții pe tema asta la PAOK. Mi-aș fi dorit foarte mult ca el să rămână acolo, însă a venit sub formă de împrumut și depindea de clubul din New York. Noi ar fi trebuit să plătim o clauză, iar noi încercăm să evităm plăți", a spus Răzvan Lucescu, la Orange Sport.

Pe postul de extremă stânga, Edi Iordănescu i-a convocat în lotul preliminar pentru EURO 2024 pe Florinel Coman și Valentin Mihăilă. Tot acolo ar putea fi folosit și Denis Drăguș.

Lotul României pentru meciurile amicale cu Bulgaria și Liechtenstein

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).