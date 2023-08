Antrenorul român a semnat cu echipa cipriotă la începutul lui februarie 2023, iar după șase luni a plecat. 15 partide a adunat Bogdan Andone la cârma echipei și 1.93 puncte pe meci a înregistrat, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Bogdan Andone, OUT de la Apollon Limassol: "Mulțumim, domnule"

Apollon Limassol a anunțat despărțirea de Bogdan Andone pe rețelele social media. Clubul a postat un comunicat în care i-a mulțumit tehnicianului român pentru implicarea la echipa cipriotă și că îi urează succes în viitoarele proiecte.

„Apollon anunță încetarea cooperării cu antrenorul Bogdan Andone. Antrenorul român a preluat banca tehnică în februarie 2023, având nouă victorii, două egaluri și patru înfrângeri în 15 meciuri.

Îi mulțumim domnului Andone pentru implicarea la club și îi dorim mult succes atât în cariera personală, cât și în cea profesională”, se arată în comunicatul emis de club.

Apollon a început cu stângul noul sezon. În campionat, echipa a obținut două rezultate de egalitate sub comanda lui Bogdan Andone: 1-1 vs. Othellos Athienou, în prima etapă, și 1-1 vs. Nea Salamis, în a doua etapă.

Cariera de antrenor a lui Bogdan Andone

Bogdan Andone le-a mai antrenat de-a lungul carierei sale de antrenor pe FC Voluntari, Olimpia Satu Mare, Poli Timișoara, Metaloglobus, Energeticianul, FCSB, Astra Giurgiu și Apollon Limassol.

De asemenea, fostul antrenor al grupării roș-albastre a fost secund la FC Rapid București, FC Universitatea Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, dar și la FCSB.