Mircea Rednic a suferit un infarct și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Încă de la partida cu FCSB, încheiată 2-1 în favoarea UTA-ei, tehnicianul a suferit durieri în piept. Problema a persistat, iar conducerea clubului a luat măsuri.

Ilie Dumitrescu & Ionel Dănciulescu au reacționat după ce Mircea Rednic a suferit un infarct

Ilie Dumirescu și Ionel Dănciulescu, doi foști internaționali români, au reacționat după ce UTA Arad a anunțat pe site-ul oficial că Mircea Rednic, antrenorul principal al echipei, se confruntă cu probleme medicale.

„Am jucat contra lui, colegi la echipa națională. Sănătate. Mi se pare foarte puternic Mircea Rednic. Pare incredibil. Mircea Rednic are nouă vieți. Să simți luni la meci, să stai marți și să ajungi tocmai miercuri la spital. Are o inimă bună, e lucrată. Inimă de sportiv”, au fost cuvintele lui Ilie Dumitrescu, potrivit DigiSport.

„Am avut o relație bună. Îi urez multă sănătate. Am lucrat și din postura de jucător, și din postura de conducător. Multă sănătate, să se recupereze cât mai repede. Nici nu am îndrăznit să-l spun, pentru că în momentele astea are nevoie de liniște, i-am dat doar un mesaj. Sper să fie bine și să revină cât mai repede pe teren”, a spus și Ionel Dănciulescu, conform aceleiași surse.

Mircea Rednic a suferit un infarct

„Multă sănătate, Mircea Rednic! În timpul jocului pe care echipa noastră l-a disputat cu FCSB la Arad, antrenorul principal al echipei, Mircea Rednic, a suferit un infarct miocardic.

Astăzi, în urma unui control amănunțit, medicii au decis să-i monteze un stent și să-l țină sub supraveghere la Spitalul Județean, pentru următoarele zile.

Rednic va reveni alături de echipă după aproximativ o săptămână, în funcție de starea medicală de la acel moment. Îi dorim multă sănătate și îl așteptăm cât mai repede alături de echipă!”, se arată pe pagina de Facebook a grupării arădene.