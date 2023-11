Cele două echipe s-au întâlnit în a 14-a etapă din primul eșalon al Azerbaidjanului. La capătul celor 90 de minute, Neftchi Baku și Araz au împărțit punctele.

Adrian Mutu a dezvăluit ce l-a dezamăgit după remiza din campionat: "Singurul lucru!"

După meci, Adrian Mutu a vorbit despre evoluția elevilor săi și a subliniat faptul că echipa sa a fost cât se poate de ghinionistă duminică după-amiază.

De asemenea, fostul antrenor de la Rapid a rămas dezamăgit și de rezultatul de egalitate. Araz a restabilit egalitatea chiar pe final, în minutele de prelungire.

"Am fost mulțumit de jocul echipei mele. Acesta este fotbalul. Azi am fost foarte ghinioniști. Scorul ar fi trebuit să fie 3-0, 4-0, dar a fost 1-1. Uneori fotbalul te pedepsește. Trebuie să continuăm așa, suntem pe drumul cel bun. Am făcut schimbări bune. Jucătorii care au intrat ulterior pe teren și-au făcut bine treaba.

M-am uitat la golul marcat de Araz în ultimele secunde și l-am analizat din nou. L-am privit dintr-o altă perspectivă, nu de la televizor. Nu a existat nicio eroare tactică. Jucătorii mei și-au ales poziția potrivită pe teren. Singurul lucru care m-a dezamăgit astăzi este scorul", a spus Adrian Mutu, potrivit Sport Info.

Neftchi Baku - Araz 1-1

Formația antrenată de Adrian Mutu a avut evoluții inconstante în prima parte a sezonului și este departe de îndeplinirea obiectivului propus, câștigarea titlului.

Neftchi și Araz au încheiat la egalitate, scor 1-1. Singurul gol al gazdelor a fost marcat în minutul 41, de către Yuri Matias, jucător pe care tehnicianul român l-a adus de la CFR Cluj. Oaspeții au restabilit egalitatea în ultimul minut de prelungire.

În urma acestui rezultat, Neftchi Baku a urcat pe locul șase, provizoiu, în clasament, cu 19 de puncte, la zece puncte de liderul Qarabag.