Dan Petrescu, extrem de precaut inaintea meciului cu Floriana! "Au un singur titular maltez! Problemele CFR-ului sunt enorme, avem sanse egale"

Dan Petrescu si CFR Cluj au zburat in aceasta dimineata in Malta pentru duelul cu Floriana din turul 1 al preliminariilor Champions League.

CFR Cluj a obtinut in cele din urma aprobarea din partea MAE si MAI pentru a zbura in Malta. Campioana Romaniei va da piept in turul 1 din preliminarii cu Floriana, iar Dan Petrescu este extrem de precaut inaintea partidei.

Antrenorul clujenilor si-a studiat foarte atent adversara din Champions League si stie la ce 'prim 11' sa se astepte in partida de maine seara.

"Avem prea multi specialisti care nu inteleg fotbalul. Nu au facut nimic in viata si isi dau cu parerea. E o echipa foarte buna, noi nu mergem in Malta, parerea mea. Mergem in America de Sud, pentru ca sunt 10 titulari straini si un singur maltez. Singurul titular maltez e fundasul stanga de la echipa nationala. O sa vedeti maine in teren 4 brazilieni, 3 argentinieni, 2 italieni si un senegalez.

O sa vedem un teren sintetic care ne dezavantajeaza. Seamana cu cel de la Chiajna, e un teren foarte rau, nu ca cel din Astana unde era foarte bun. Problemele CFR-ului sunt enorme. Avem cei trei mijlocasi titulari care joaca mereu in cupele europene si in campionat, Bordeianu (suspendat), Paun si Djokovic nu si-au revenit dupa problemele avute.

Tot mijlocul lipseste, Omrani a facut ruptura ieri la antrenament. In atac ne bazam doar pe Rondon. Avem probleme mari de lot. Boli a plecat, dar s-a intors, nu prea s-a antrenat. Echipa a avut prea putine de antrenament. Sincer sa fiu, sansele sunt egale maine. Cei din Malta sunt de 3 saptamani in cantonament, ii stiu pe de rost. Au jucat 3 meciuri amicale.

Au sanse mari daca e un singur meci. Daca era tur-retur, clar sansele noastre erau mai mari. Asa sunt sanse mici.

Trebuie sa stam cu picioarele pe pamant pentru ca nu vad diferente mari. La meciul cu Malta micile detalii vor face diferenta", a spus Dan Petrescu la plecarea in Malta.

Dan Petrescu: "Eu sunt la CFR Cluj. Si Guardiola este acuzat"

Intrebat daca va continua pe banca clujenilor, Dan Petrescu a lasat de inteles ca nu se gandeste sa plece, dar asta nu inseamna ca are postul asigurat:

"Cu banii tot timpul vor fi probleme peste tot, dar cand ai un contract si scrie pe hartie cu siguranta vei lua banii.

Eu sunt la CFR Cluj, la greu toti cei din conducere au fost alaturi de mine, toti din Cluj au fost alaturi de mine. Chiar daca am luat trei campionate, se sterge totul cu buretele imediat. Exemplul este Guardiola, a luat atatea trofee si dupa un meci pierdut fanii lui City il acuza. Fotbalul nu mai are nicio regula, daca pierzu un meci esti slab antrenor sau nu mai esti bun", a spus Dan Petrescu.

Floriana - CFR Cluj se va juca miercuri seara, ora 22:00, iar partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook sport.ro.