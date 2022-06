Un boxer a murit după un meci în Africa de Sud! Momente tulburătoare în ring

Boxerul sud-african Simiso Buthelezi a decedat după ce a suferit o leziune gravă a creierului într-un meci susţinut la categoria uşoară contra conaţionalului său, Siphesihle Mntungwa, duminică, la Durban, a anunţat miercuri Federaţia de box din Africa de Sud, scrie Reuters.

Buthelezi trebuia să lupte într-un meci de 10 reprize, organizat de World Boxing Federation All Africa, însă arbitrul partidei a întrerupt confruntarea după ce acesta nu şi-a mai "luat la ţintă" adversarul ci, la un moment dat, a început să lovească cu pumnii în aer, într-o direcţie întâmplătoare.

Pugilistul a fost imediat imobilizat şi dus la spital unde s-a constatat că suferise o sângerare puternică a creierului, fiind plasat în comă indusă, însă ulterior a decedat.

Federaţia sud-africană de profil a anunţat deschiderea unei anchete privitoare la acest meci, mai ales că antrenorul boxerului a afirmat că elevul său era într-o stare perfectă de sănătate înainte de a urca în ring.

