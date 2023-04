Povestea boxerului care a ajuns șeful nebun al Mafiei. Trei decenii s-a îmbrăcat în halat de baie

“Am văzut un om care s-a prăbușit la podea, iar apoi am văzut un pumn care îl lovea repetat, până când nu a mai mișcat.

Aveam cinci ani si eram ascunsă sub masă, știam că cel care lovește este tatăl meu, pentru că am recunoscut inelul de pe degetul său mic”, povestește într-un interviu Rita Gigante, fiica cea mai mică a lui Vincent The Chin Gigante, șeful nebun al familiei Genovese.

Vincent, șeful nebun al Mafiei

Vincent a rămas în istoria mafiei pentru că trei decenii s-a îmbrăcat în halat de baie, a purtat papuci de casă și vorbind singur pe stradă a mimat că este nebun pentru a scăpa de FBI.

În tot acest timp a condus însă din umbră una dintre cele mai puternice familii ale Mafiei din New York.

Casele sale erau ca niște fortărețe de netrecut, cu draperii la geamuri, telefoane închise, iar Vincent nu vorbea niciodată cu voce tare, ci șoptea indicații la o partidă de cărți sau de table în parc.

Vincent, poreclit în box "Bărbia"

De o inteligență sclipitoare Vincent a reușit să conducă zeci de ani cu o mână de fier Familia și să rămână ascuns. Cum păcălise armata cu un certificat medical fals de schizofrenic, el a reușit să pacalească multe decenii autoriltățile cu multiple internări false.

Dar marea pasiune a lui Vincent a fost boxul. A avut 25 de meciuri profesioniste de box, de unde a primit și porecla de “Bărbia” pentru că era capabil să încaseze extrem de multe lovituri.

Vincent, gardă de corp și apoi asasinul favorit al lui Vito

Speranța de a reface averea mamei sale, pierdută în Italia, l-a aruncat în ring pentru prima dată, iar în ring a fost descoperit de Vito Genovese, cel care avea să devină tatăl său în lumea Mafiei.

Din meciurile sale de box era imposibil să câștige suficient, așa că s-a văzut nevoit să devină garda de corp și apoi asasinul favorit al lui Vito.

“Iubea fotbalul pentru că-i plăcea să parieze, dar boxul îl iubea din tot sufletul, erau singurele momente în care l-am văzut sincer fericit.

Dacă ar fi fost mai mulți bani în box, nu ar fi ajuns niciodată mafiot”, declara tot Rita Gigante, cu un zâmbet amar.

Născut în New York, pe 28 martie 1928, Vincent a murit în 2005, pe 19 decembrie.