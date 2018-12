Nimeni nu crede ca e in clasa a 8-a! Cum arata cel mai inalt pusti de 14 ani din lume

La 14 ani, a reusit deja sa devina celebru in toata tara!

Un pusti american are toate sansele sa ajunga vedeta in NBA datorita inaltimii sale. Are deja 2,2 metri, desi n-a intrat inca nici macar in liceu. Unii dintre coechipierii sai au jumatate din inaltimea lui!