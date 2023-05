Evenimentul reunește mai multe curse de alergare, de 2,5 km, 10 km, ștafetă (3x6,5 km + 7 km + 7,6 km) și 21 km, precum și Cursele Copiilor.

Program OMV Petrom Bucharest Half Marathon

Sâmbătă, 13 mai, vor avea loc cursele necompetitive, de la ora 9:00, unde iau startul alergătorii pentru Cursa Populară, urmând ca de la ora 10:30 să ia startul micii alergători de la Cursa Copiilor. Cei mici sunt împărțiți pe categorii de vârste: până la trei ani, 4-5 ani, 6-7 ani, 8-9 ani, 10-12 ani.

Duminică, 14 mai, va fi un singur start, de la 9:00, pentru cursele competitive de semimaraton, semimaraton ștafetă (echipe de câte trei membri), 10 km individual. Startul pentru cursa de 2,5 km fotolii rulante va avea loc sâmbătă 13 mai, la ora 8:45, iar duminică, la aceeași oră, va avea loc startul cursei de 10 km pentru alergătorii cu abilități speciale.

Bucharest Running Club, organizatorul evenimentului, anunță câteva informații importante pentru toți participanții, potrivit unui comunicat oficial

Sunt așteptați 15.000 de alergători la OMV Petrom Bucharest Half Marathon.

la OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Pentru alergătorii cu vârste cuprinse între 0-18 ani, înscrierile sunt gratuite.

Traseele curselor de sâmbătă au ca punct de start și sosire Piața Constituției și se desfășoară pe Bulevardul Unirii până la Piața Unirii.

Traseele curselor de duminică au ca puncte de plecare Bulevardul Libertății (în dreptul Parcului Izvor) și sosire în Piața Constituției. Vor parcurge bulevardele din centrul și nordul Bucureștiului (Calea Buzești, Piața Victoriei, Șoseaua Kisseleff, Calea Victoriei, Bulevardul Unirii, Bulevardul Decebal, Bulevardul Basarabia).

Înscrierile online sunt deschise până vineri 12 mai - pentru cursele de sâmbătă și până sâmbătă 13 mai - pentru cursele de duminică.

Înscrieri vor fi disponibile și în cadrul SportExpo, în limita locurilor disponibile, în Piața Constituției, începând de joi, 11 mai.

Kiturile de concurs pot fi ridicate în cadrul SportExpo în Piața Constituției, începând de joi, 11 mai.

SportExpo e o destinație populară pentru alergători, sponsori și până la 20.000 de vizitatori și pasionați de sport. Situat în Piața Constituției, SportExpo este locul în care îți poți ridica kitul de concurs și pentru a te întâlni cu expozanți importanți din industria fitness, well-being și alergare.

În premieră în cadrul SportExpo va avea loc Eat&Meet, zona de food și relaxare atât pentru alergători cât și pentru suporteri.

Aproximativ 400 de voluntari se vor afla pe traseele curselor (inclusiv la punctele de start și finish), în zilele de eveniment.

Pe traseu vor fi opt puncte de entertainment și cinci puncte de hidratare

Under Armour Shake Out Run

Sâmbătă, 13 mai, va avea loc Under Armour Shake Out Run, un antrenament facilitat de 321Sport. Lungimea traseului e de aproximativ 2 kilometri și se va desfășura în Parcul Izvor.

Antrenamentul nu va fi cronometrat, deoarece acest eveniment nu are caracter competitiv. Cursa este gratuită, deschisă tuturor participanților la OMV Petrom Bucharest Half Marathon și va fi necesară înregistrarea în prealabil. La Under Armour Shake Out Run nu va exista garderobă.