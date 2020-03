Wayne Rooney este VEHEMENT la adresa sefilor din fotbal! "Ne-au tratat ca pe niste porci de Guineea"

Englezul este dezamagit de felul in care fotbalistii au fost tratati in plina pandemie de coronavirus.

Actual jucator la Derby County, Wayne Rooney critica dur masurile luate de autoritati in saptamana ce tocmai a trecut, cand in Anglia a izbucnit pandemia de Covid-19. Federatia Engleza a decis sa suspende toate competitiile pana 4 aprilie cel putin, iar Premier League va lua atunci o decizie, in functie de cum vor evolua lucrurile.

"Pentru jucatori si familiile lor a fost o saptamana care ne-a ingrijorat. Una in care am simtit ca cei din Guvern si din Federatie nu au dat dovada ca sunt lideri. Tenisul, rugby-ul, Formula 1, golful si alte sporturi din toate tarile s-au oprit, dar noua ni s-a spus ca trebuie sa continuam. Cred ca este vorba despre bani. De ce a trebuit sa asteptam pana vineri? De ce a trebuit ca Mikel Arteta sa se imbolnaveasca pentru a lua masuri? Daca cineva din familia mea se imbolnaveste pentru ca eu a trebuit sa joc, si se imbolnaveste grav, atunci m-as gandi serios daca as mai juca vreodata. Nu as ierta autoritatile", a spus Roonie pentru Sunday Times.

De asemenea, antrenorul-jucator de la Derby County considera ca daca sezonul se va prelungi pana in septembrie, el nu are nimic de obiectat.

"Jucam pana in septembrie daca este nevoie si asa trebuie. Asta este jobul nostru. Atat timp cat suntem in siguranta, iar cei din jurul de asemenea, vom juca fotbal", a incheiat Roonie.