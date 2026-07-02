După echipa de handbal, ”eterna” campioană din Liga Zimbrilor, și echipa de volei a lui Dinamo, campioana ultimelor două ediții din Divizia A1, va juca direct în grupele Champions League.

Anunțul a fost făcut de pagina oficială CS Dinamo București:

Dinamo are trei trofee CEV Champions League în palmares

”VOLEI MASCULIN. Avem WILDCARD pentru grupele CEV Champions League 🔥🔥

Veste SENZAȚIONALĂ din Luxemburg: DINAMO va juca în grupele CEV Champions League ediția 2026-2027 ⬜️🟥

Boardul Confederației Europeane de Volei (CEV) a stabilit să ne acorde un wildcard de participare direct în grupele celei mai importante competiții inter-cluburi din Europa. Prin această decizie, CEV recunoaște valoarea noului nostru proiect, care a crescut de la an la an, dar și istoria bogată a voleiului dinamovist, cu trei Cupe ale Campionilor și o Cupă a Cupelor în palmares.

Mulțumim forului european pentru încrederea acordată și așteptăm cu interes tragerea la sorți a grupelor programată pe 15 iulie, pentru a vedea ce nume mari aducem la București.

Alături de suporterii și partenerii noștri vom depune toate eforturile pentru a ne ridica la valoarea CEV Champions League și a demonstra că merităm să fim între cele mai valoroase echipe din Europa.

Împreună suntem puternici! HAI DINAMO!”.

Ce transferuri a făcut Dinamo pentru noul sezon

Dinamo a redevenit campioană naţională în 2025 la volei masculin, după o pauză de 30 de ani, şi a reconfirmat performanţa în 2026, când şi-a trecut în palmares cel de-al 20-lea titlu.

Pentru sezonul 2026-2027, Dinamo a păstrat un nucleu important de jucători români, la care a adăugat câteva transferuri naţionale şi internaţionale pentru o prezenţă consistentă la nivel continental.

La sfârșitul lunii trecute, campioana a anunțat transferul internaționalului cubanez Nivaldo Diaz, după cele ale lui Maarten van Garderen, ”olandezul zburător” campion în cinci țări, Joonas Jokela, finlandezul participant la turneul final CEV Champions League, Tudor Balu, Markos Galiotos, internaționalul grec desemnat cel mai bun coordonator de joc din Golden League, și internaționalul finlandez Niko Suihkonen.

Totodată, Dinamo a reușit și prelungirea contractelor cu Nicolae Ghionea, al doilea căpitan al echipei, Sergio Diaconescu, ”cel mai bun libero din campionatul României”, Andrei Bălăi, căpitanul Răzvan Mihalcea, MVP-ul Mircea Peța, Robert Călin și austriacul Jacob Kitzinger.

Când începe faza grupelor CEV Champions League

Tragerea la sorţi a grupelor CEV Champions League, ediţia 2026-2027 (5 grupe de câte 4 echipe) va avea loc la 15 iulie.

Prima etapă din faza grupelor este programată în zilele de 8-10 decembrie 2026.

VIDEO EXCLUSIV Mircea Peța și Sergio Diaconescu de la Dinamo, invitați la Poveștile Sport.ro